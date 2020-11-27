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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الهيئة القبطية تطلق حملة «الـ16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:31 م
الهيئة القبطية الإنجيلية
الهيئة القبطية الإنجيلية
مونيكا جرجس
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تطلق الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حملة "الـ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "صوتنا واحد لا للعنف ضد المرأة "، والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يلون العالم فيه برتقاليًّا حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تعد حملة الـ 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة التي تهدف إلى رفع الوعي بمجتمعات عمل الهيئة، وأيضًا خلق الوعي العام وتقديم مجموعة من الرسائل التوعوية لمناهضة أشكال العنف المختلفة ضد المرأة.

وستتضمن أنشطة وفعاليات الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية بعدد 7 محافظات على مدار الـ16 يومًا من خلال توجيه العديد من الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، عبر اللقاءات المباشرة لرفع الوعي للمواطنين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص بالمجتمعات المحلية (مع مراعاة التدابير الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد" 19)، أو عن طريق on line، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية وفيديوهات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالشراكة مع الجمعيات المحلية القاعدية الشريكة.

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