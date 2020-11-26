السيدة انتصار السيسى تكشف عن صورة محفظ القرآن لعائلة الرئيس

كشفت السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى عن صورة الشيخ الذى كان يحفظ العائلة القرآن الكريم.وكانت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، قالت إن شخصية الرئيس السيسى لم تتغير إطلاقا، مضيفة: "من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللى علمنى.. ووقف معايا وساعدنى بمنتهى طولة البال والحنية.. وهو إنسان حنين على أسرته كلها".وأضافت حرم الرئيس السيسى، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية"DMC" : "الرئيس كان حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته وهذه أكثر صفة تصفه الناس بها.. حنيته على أهله".