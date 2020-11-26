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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:44 ص
مسرح البالون
مسرح البالون
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح البالون بالعجوزة٬ فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ افتتاح العرض المسرحي "لحظة حب" للمخرج ياسر صادق٬ ومن إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

وتدور أحداث العرض حول كون الحب هو أرقى شعور متبادل بين الأشخاص، وينبع من روح محبة، وقلوب كلها أحاسيس صادقة، الحب هو الشيء الجميل بيننا لأنه يدخل الفرح والسرور لقلوب المحبين، ويسعدهم، كلّما ازداد حبّنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحب.

كما تتطرق المسرحية إلى الرومانسية التى تناقش إشكالية الحب على كافة مستوياته وبشتى صوره، من خلال الصراع بين شاعر وفنانة تشكيلية فى جو من دفء المشاعر والأحاسيس المتدفقة.

البطولة للفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، مدير الإنتاح أمل حبيب، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف.
العرض المسرحى لحظة حب
العرض المسرحى لحظة حب

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