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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بمسرح الجمهورية.. اليوم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
مسرح الجمهورية
مسرح الجمهورية
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة مسرح الجمهورية٬ التابع لدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفل فني موسيقي غنائي تحييه فرقة الموسيقي العربية للتراث٬ بقيادة المايسترو د. محمد الموجي.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أغاني الزمن الجميل والتي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة٬ ومن بينها أغنيات: "كل دقة في قلبي٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ يا مسهرني٬ دارت الأيام٬ كلمني طمني يا حبيبي٬ ليالي الأنس في فيينا٬ عرباوي٬ أما براوة٬ وغيرها".

يتغنى بها نجوم الفرقة: "رضوى سعيد٬ حنان الخولي٬ حنان عصام٬ نهي حافظ٬ عاطف عبدالحميد٬ محمد شوقي٬ مازن حراز٬ ومحيي صلاح".

يشار إلي أن فرقة الموسيقى العربية للتراث٬ تابعة للمركز الثقافي القومي لإحياء تراث الموسيقى العربية، فالتراث الفني للموسيقى العربية الذي انتجه عدد من كبار الموسيقيين عبر أجيال متتابعة إنما هو ملك للشعب لا ينبغي له أن يتوارى أو يندثر فهو جزء من تاريخ الشعب وثقافته.

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