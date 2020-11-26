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ما هو «الثر الأبيض» الذى يأتى قبل الدورة الشهرية؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
ما هو الثر الأبيض
ما هو الثر الأبيض
سلمى بدر
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تتعرض النساء لأنواع مختلفة من الإفرازات خلال فترة دورتهن الشهرية، وتفرزن مخاط عديم الرائحة، قوامه متوسط السمك يوميا ويمكن أن يتحول لونه من اللون الأبيض إلى اللون المصفر أو البني، وعلى الرغم أن المرأة قد لا تلاحظ ذلك لكن ما يحدث ليس أمر عشوائي، فالألوان والقوامات المختلفة علاقة بالهرمونات وما يحدث في الجسم.

يتحدث لـ"الدستور" الدكتور محمود عيسى، استشاري أمراض النساء والتوليد عن الإفرازات البيضاء قبل نزول الدورة الشهرية ومدى خطورتها.

- ما هو "الثر الأبيض"؟
الإفرازات البيضاء التي قد تراها المرأة قبل نزول الدورة الشهرية تعرف بـ"الثر الأبيض"، وعادة ما تكون تلك الإفرازات مليئة بسوائل وخلايا يتم القذف بها من المهبل، وقد تبدو صفراء قليلا في بعض الأحيان.

وتعتبر تلك الإفرازات جزء من الدورة الشهرية، يعرف باسم المرحلة الصفراء، وهي المرحلة التي يبلغ فيها هرمون البروجيستيرون ذروته في جسم المرأة، وحين يكون الأستروجين هو الهرمون المهيمن في الجسم، فإن الإفرازات تميل لأن تكون صافية، قابلة للبسط أو مائية، بينما يحول البروجيستيرون المخاط للون غائم أو أبيض.

- هل الإفرازات تحافظ على المهبل؟:
تستعين بعض النساء بالإفرازات كطريقة لتتبع الخصوبة المحتملة، وهي ما تعرف باستراتيجية التخطيط الأسرية الطبيعية، أو طريقة الوعي بالخصوبة، وبغض النظر عن اللون أو القوام، فإن الإفرازات تحافظ على الأنسجة في المهبل صحية ومشحمة، وطالما أن تلك الإفرازات تنزل دون أن تصاحبها أعراض من بينها آلام، حكة أو أحمرار، فإنها تعد إفرازات طبيعية ولا تشكل أي خطورة على الإطلاق.

- ما أسباب نزول تلك الإفرازات؟
بالنسبة لأسباب نزول تلك الإفرازات فهي كما يلي:
- عمل الجهاز التناسلي للمرأة بصورة طبيعية.
- اتباع طرق تنظيم النسل الهرمونية.
- الحمل.
- عدوى من النوع الذي يتم نقله جنسيا.
- عدوى الخميرة المهبلية او داء المبيضات.
- التهاب المهبل البكتيري.

- نوع الإفرازات خلال الدورة الشهرية:
وعن نوعية الإفرازات التي يمكن توقعها خلال الدورة الشهرية، فيشيع حدوث الجفاف خلال الثلاثة إلى أربعة أيام التي تعقب انتهاء الدورة، وقد تتعرض المرأة بعد ذلك لنزول إفرازات بيضاء، غائمة أو لزجة على مدار ثلاثة إلى خمسة أيام، وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الجرابية، التي تكون فيها البويضة في مرحلة نمو.

كما يشيع نزول الإفرازات الصافية والقابلة للبسط أو الصافية والمائية قرب وقت الإباضة، وتعود الإفرازات البيضاء مرة أخرى بعد الإباضة حين يصير هرمون البروجيستيرون هو الهرمون المهيمن في الجسم، وقد تكون نسبتها أعلى من ذي قبل.

- متى يجب على المرأة أن تستشير الطبيب؟
يجب على المرأة أن تذهب للطبيب للاستشارة إذا لاحظت الأعراض التالية مع الإفرازات:

- ألم، حرقة أو أي شعور مزعج آخر داخل أو حول المهبل.
- طفح جلدي أو تقرحات سواء بإفرازات أو بدون إفرازات.
- نزول الإفرازات بقوام مشابه لقوام الجبن.
- انبعاث رائحة قوية أو كريهة من المهبل.
- أحمرار.
- تورم.

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