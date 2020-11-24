«الإعلاميين» تعلن ضوابط تغطية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

اجتمع اليوم الثلاثاء مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعده نقيب ‏الإعلاميين، لوضع ضوابط تغطية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.وأكدت النقابة، أنه يجب الالتزام بكل ما جاء في ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهني الصادرين عن النقابة فى ديسمبر 2017 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى عددها 287 وجاء فى مواده.كما لفتت إلى أهمية الالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه.وشددت: يجب على جميع الإعلاميين الالتزام بكل ما سبق حتى لا يعرض الاعلامى نفسه للمسائلة القانونية وأن يغلب الجميع ضميره المهنى الحيادي بعيدًا عن إظهار الانتماء لأى من الطرفين وتحديدًا أن البطولة إن شاء الله ستكون مصرية مائة بالمائة.وأصدر المجلس بيانا جاء نصه:إن وصول قطبي الكرة المصرية إلى النهائي الأفريقي لرابطة الأبطال لهو فخر للرياضة المصرية بصفة عامة ولكرة القدم بصفة خاصة وتهيب نقابة الإعلاميين بكل السادة الزملاء الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة من مقدمى برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين وجوب التزام الحيادية فى تناولهم لهذا الحدث الأكبر على مستوى الأندية فى القارة السمراء، إعمالا بما جاء فى قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنه 2016 والمادة السادسة من القانون والتى جاء فى نصها:1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.2. عدم تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.3. احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.4. التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.واختتمت النقابة: ليتبارى الجميع ويتنافس فى تقديم أجمل صورة وأفضل أداء إعلامي يليق بإعلامي الدولة المصرية الذين يمتلكون حسًا وطنيًا مغلبين في ذلك مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص.