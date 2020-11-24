نشرة الحوادث...اعترافات سفاح الجيزة وحسم طعون الانتخابات وتحقيقات مشاجرة الفريق الاوليمبي

- سفاح الجيزة للنيابة: كنت عايز أبقى رجل أعمال.. وأبناؤه: «اعدموه بسرعة»

- الإدارية العليا تحسم 113 طعنًا انتخابيًا بأحكام رفض وإحالة للنقض



- تجديد حبس خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من فيلا بالتجمع



- التحقيق في هروب متهم خلال عرضه على الطب الشرعي



قال المستشار وفي الدين فؤاد، محامي أهلية المهندس رضا، أول ضحية لـ«سفاح الجيزة»، إن المتهم قذافي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، كان يحلم منذ تخرجه في كلية الحقوق بأن يصبح رجل أعمال في مجال تصدير واستيراد الكتب الخارجية.أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة 113 حكمًا قضائيًا في منازعات انتخابية متعلقة بالطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في المرحلتين الأولى والثانية.- تحقيقات موسعة فى مشاجرة الفريق الأوليمبى للمصارعة بالبساتينأمرت نيابة البساتين الجزئية، الثلاثاء، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالنادي الأوليمبي بالمعادي في واقعة نشوب مشاجرة بين اللاعبين ووجود إصابات، واستدعاء اللاعبين وأعضاء الفريق لسؤالهم عن الواقعة.جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الثلاثاء، حبس خادمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من داخل فيلا بالقاهرة الجديدة.- المؤبد لحارس عقار قتل مُسنة لسرقتها في الشرابيةقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حارس عقار بالسجن المؤبد في قتل مسنة وسرقة قرطها الذهبي ومبلغ مالي بدائرة قسم شرطة الشرابية.تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في هروب متهم مضبوط فى قضية سرقة "توك توك" بمنطقة الهرم، خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى؛ لإجراء تحليل له لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه وتبين أن المتهم غافل القوة الأمنية وتمكن من الفرار.