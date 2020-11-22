وزير التعليم: إغلاق المدارس بسبب كورونا في هذه الحالة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، قائلا "شائعة سخيفة"، مردفا: "نقلها يدعو للتأمل لأننا كنا في العاصمة الإدارية واليوم مع الرئيس".









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوضع مطمئن وأعداد الإصابات قليلة يمكن التعامل معها، مشيرًا إلى أن بعض أولياء الأمور يرسلون أبنائهم للمدرسة وهي مريضة، وبعض المدارس لا تبلغ عن الحالات، لكن بشكل عام الأحوال منتظمة.













وكشف وزير التعليم أن إغلاق المدارس بسبب كورونا وارد في حالة واحدة إذا صدر قرار من الحكومة بغلق المقاهي والسينمات والنوادي، مردفا: "عمرها ما تبقى خاصة بالتعليم، لأنه مش معقول نقعد من المدرسة ونتفسح في الشارع".







