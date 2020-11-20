التحفظ على 54 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 281 صنفا علاجيا وعددا كبيرا من عبوات أدوية خاصة بعلاج "أمراض مزمنة- مضادات حيوية- مكملات غذائية- منشطات"، غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسئول عن صيدلية "بدون ترخيص" لحيازته أدوية مجهولة المصدر.وتمت مداهمة الصيدلية وألقي القبض علي المدير المسئول وبتفتيشها عثر على (281 صنفا علاجيا بإجمالى 54٫897 عبوة أدوية خاصة بعلاج "أمراض مزمنة- مضادات حيوية- مكملات غذائية- منشطات)، غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.