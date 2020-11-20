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عالم

وزير الدفاع الأرمينى يقدم استقالته

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت صحيفة آرافوت المحلية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأرميني، ديفيد تونويان، قدم استقالته.

ويشغل تونويان منصبه منذ مايو 2018.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، لضغوط من أجل الاستقالة، إذ يطالبه آلاف المحتجين بترك المنصب في أعقاب إبرام اتفاق وقف إطلاق نار يكفل لأذربيجان الاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها في ناجورنى قره باغ بعد ستة أسابيع من القتال.

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