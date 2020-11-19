أول صور من موقع انقلاب أتوبيس الأوتوستراد

حصل "الدستور" على صور من موقع انقلاب أتوبيس رحلات على طريق أوتوستراد المعادي، اليوم الخميس، وأدى الحادث إلى إصابة مجموعة من الطلاب والمشرفين.كانت بداية الواقعة عندما تبلغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث بطريق الأوتوستراد، وبالانتقال والمعاينة تبين أن أطراف الحادث كل من عماد فاروق عبدالرازق، 48 سنة سائق بشركة "سامكو"، لإنشاء الكباري بمدينة نصر ومقيم مركز منشية القناطر الجيزة قائد السيارة، وبها تطبيق بالصندوق الخلفي من الجانب الأيسر نتيجة انقلاب الأتوبيس.وإصابة محمد أحمد عجمي مصطفى، 46 سنة سائق بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ومقيم قرية الشبانات مركز الزقازيق الشرقية (انقلاب الأتوبيس على الجهة اليسري)، وباسم أيمن بركات، 16 سنة طالب بمدرسة الطاهرة الإعدادية المشتركة بالزقازيق ومقيم الزقازيق (اشتباه كسر بالقدم اليمنى).وإصابة إبراهيم محمد عفيفي، 21 سنة طالب بكلية تجارة جامعة قناة السويس ومقيم الزقازيق (اشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي باليد اليمني)، وعزت محمد ربيع، 30 سنة عامل بحديد عز ومقيم ملوي المنيا (مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح بالعين والوجه واشتباه كسر بالقدم اليمني).وتبين أنه أثناء سير الأتوبيس على الدائري اتجاه الجيزة، وفي منزل الدائري باتجاه الأوتوستراد فوجئ بكسر عمود الكردان، مما أدى إلى عدم وجود فرامل واختلال عجلة القيادة وتفاديا للسيارات قام بالاصطدام بالنيو جيرسي (الرصيف) على يسار الطريق ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس ولم تنتج تلفيات بالمال العام.وبسؤال مشرف الرحلة محمد طلعت عبدالله عبدالحميد، 35 سنة أخصائي اجتماعي بمدرسة الطاهرة الإعدادية ومقيم الطاهرة مركز الزقازيق، أفاد أنه أثناء استقلالهم الأتوبيس برحلة مدرسية من المدرسة محل عمله من الزقازيق إلى القاهرة لزيارة القلعة والهرم لـ47 طالبًا أيد ما جاء بأقوال السائق.وتم إحضار أتوبيس هيئة نقل عام، وتم استقلال الطلبة الأتوبيس تجاه القلعة وتم استعدال الأتوبيس الآخر وفتح الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي وحالتهم مستقرة ويتم عمل الفحوصات اللازمة لهم.