رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول صور من موقع انقلاب أتوبيس الأوتوستراد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:08 م
انقلاب أتوبيس الأوتوستراد
انقلاب أتوبيس الأوتوستراد
هدير مصطفي
طباعة
حصل "الدستور" على صور من موقع انقلاب أتوبيس رحلات على طريق أوتوستراد المعادي، اليوم الخميس، وأدى الحادث إلى إصابة مجموعة من الطلاب والمشرفين.

كانت بداية الواقعة عندما تبلغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث بطريق الأوتوستراد، وبالانتقال والمعاينة تبين أن أطراف الحادث كل من عماد فاروق عبدالرازق، 48 سنة سائق بشركة "سامكو"، لإنشاء الكباري بمدينة نصر ومقيم مركز منشية القناطر الجيزة قائد السيارة، وبها تطبيق بالصندوق الخلفي من الجانب الأيسر نتيجة انقلاب الأتوبيس.

وإصابة محمد أحمد عجمي مصطفى، 46 سنة سائق بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ومقيم قرية الشبانات مركز الزقازيق الشرقية (انقلاب الأتوبيس على الجهة اليسري)، وباسم أيمن بركات، 16 سنة طالب بمدرسة الطاهرة الإعدادية المشتركة بالزقازيق ومقيم الزقازيق (اشتباه كسر بالقدم اليمنى).

وإصابة إبراهيم محمد عفيفي، 21 سنة طالب بكلية تجارة جامعة قناة السويس ومقيم الزقازيق (اشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي باليد اليمني)، وعزت محمد ربيع، 30 سنة عامل بحديد عز ومقيم ملوي المنيا (مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح بالعين والوجه واشتباه كسر بالقدم اليمني).


وتبين أنه أثناء سير الأتوبيس على الدائري اتجاه الجيزة، وفي منزل الدائري باتجاه الأوتوستراد فوجئ بكسر عمود الكردان، مما أدى إلى عدم وجود فرامل واختلال عجلة القيادة وتفاديا للسيارات قام بالاصطدام بالنيو جيرسي (الرصيف) على يسار الطريق ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس ولم تنتج تلفيات بالمال العام.

وبسؤال مشرف الرحلة محمد طلعت عبدالله عبدالحميد، 35 سنة أخصائي اجتماعي بمدرسة الطاهرة الإعدادية ومقيم الطاهرة مركز الزقازيق، أفاد أنه أثناء استقلالهم الأتوبيس برحلة مدرسية من المدرسة محل عمله من الزقازيق إلى القاهرة لزيارة القلعة والهرم لـ47 طالبًا أيد ما جاء بأقوال السائق.

وتم إحضار أتوبيس هيئة نقل عام، وتم استقلال الطلبة الأتوبيس تجاه القلعة وتم استعدال الأتوبيس الآخر وفتح الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي وحالتهم مستقرة ويتم عمل الفحوصات اللازمة لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايق عزب و«مارسا».. تفاصيل الأيام الأخيرة

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

مستشفى أسيوط الجامعي ينجح في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت ٦.. «الست اللي بتنور والرجل اللي بيطفي»
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
المزيد

الثقافة

«مذكرات طبيب نفسي» لرامي السريالي على منصة كتبنا

صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

أحمد شوقي في المؤتمر العلمي الدولي الـ3 بأكاديمية الفنون