أول صور من موقع انقلاب أتوبيس الأوتوستراد
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:08 م
هدير مصطفيطباعة
حصل "الدستور" على صور من موقع انقلاب أتوبيس رحلات على طريق أوتوستراد المعادي، اليوم الخميس، وأدى الحادث إلى إصابة مجموعة من الطلاب والمشرفين.
كانت بداية الواقعة عندما تبلغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث بطريق الأوتوستراد، وبالانتقال والمعاينة تبين أن أطراف الحادث كل من عماد فاروق عبدالرازق، 48 سنة سائق بشركة "سامكو"، لإنشاء الكباري بمدينة نصر ومقيم مركز منشية القناطر الجيزة قائد السيارة، وبها تطبيق بالصندوق الخلفي من الجانب الأيسر نتيجة انقلاب الأتوبيس.
وإصابة محمد أحمد عجمي مصطفى، 46 سنة سائق بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ومقيم قرية الشبانات مركز الزقازيق الشرقية (انقلاب الأتوبيس على الجهة اليسري)، وباسم أيمن بركات، 16 سنة طالب بمدرسة الطاهرة الإعدادية المشتركة بالزقازيق ومقيم الزقازيق (اشتباه كسر بالقدم اليمنى).
وإصابة إبراهيم محمد عفيفي، 21 سنة طالب بكلية تجارة جامعة قناة السويس ومقيم الزقازيق (اشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي باليد اليمني)، وعزت محمد ربيع، 30 سنة عامل بحديد عز ومقيم ملوي المنيا (مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح بالعين والوجه واشتباه كسر بالقدم اليمني).
وتبين أنه أثناء سير الأتوبيس على الدائري اتجاه الجيزة، وفي منزل الدائري باتجاه الأوتوستراد فوجئ بكسر عمود الكردان، مما أدى إلى عدم وجود فرامل واختلال عجلة القيادة وتفاديا للسيارات قام بالاصطدام بالنيو جيرسي (الرصيف) على يسار الطريق ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس ولم تنتج تلفيات بالمال العام.
وبسؤال مشرف الرحلة محمد طلعت عبدالله عبدالحميد، 35 سنة أخصائي اجتماعي بمدرسة الطاهرة الإعدادية ومقيم الطاهرة مركز الزقازيق، أفاد أنه أثناء استقلالهم الأتوبيس برحلة مدرسية من المدرسة محل عمله من الزقازيق إلى القاهرة لزيارة القلعة والهرم لـ47 طالبًا أيد ما جاء بأقوال السائق.
وتم إحضار أتوبيس هيئة نقل عام، وتم استقلال الطلبة الأتوبيس تجاه القلعة وتم استعدال الأتوبيس الآخر وفتح الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي وحالتهم مستقرة ويتم عمل الفحوصات اللازمة لهم.
كانت بداية الواقعة عندما تبلغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث بطريق الأوتوستراد، وبالانتقال والمعاينة تبين أن أطراف الحادث كل من عماد فاروق عبدالرازق، 48 سنة سائق بشركة "سامكو"، لإنشاء الكباري بمدينة نصر ومقيم مركز منشية القناطر الجيزة قائد السيارة، وبها تطبيق بالصندوق الخلفي من الجانب الأيسر نتيجة انقلاب الأتوبيس.
وإصابة محمد أحمد عجمي مصطفى، 46 سنة سائق بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ومقيم قرية الشبانات مركز الزقازيق الشرقية (انقلاب الأتوبيس على الجهة اليسري)، وباسم أيمن بركات، 16 سنة طالب بمدرسة الطاهرة الإعدادية المشتركة بالزقازيق ومقيم الزقازيق (اشتباه كسر بالقدم اليمنى).
وإصابة إبراهيم محمد عفيفي، 21 سنة طالب بكلية تجارة جامعة قناة السويس ومقيم الزقازيق (اشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي باليد اليمني)، وعزت محمد ربيع، 30 سنة عامل بحديد عز ومقيم ملوي المنيا (مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح بالعين والوجه واشتباه كسر بالقدم اليمني).
وتبين أنه أثناء سير الأتوبيس على الدائري اتجاه الجيزة، وفي منزل الدائري باتجاه الأوتوستراد فوجئ بكسر عمود الكردان، مما أدى إلى عدم وجود فرامل واختلال عجلة القيادة وتفاديا للسيارات قام بالاصطدام بالنيو جيرسي (الرصيف) على يسار الطريق ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس ولم تنتج تلفيات بالمال العام.
وبسؤال مشرف الرحلة محمد طلعت عبدالله عبدالحميد، 35 سنة أخصائي اجتماعي بمدرسة الطاهرة الإعدادية ومقيم الطاهرة مركز الزقازيق، أفاد أنه أثناء استقلالهم الأتوبيس برحلة مدرسية من المدرسة محل عمله من الزقازيق إلى القاهرة لزيارة القلعة والهرم لـ47 طالبًا أيد ما جاء بأقوال السائق.
وتم إحضار أتوبيس هيئة نقل عام، وتم استقلال الطلبة الأتوبيس تجاه القلعة وتم استعدال الأتوبيس الآخر وفتح الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي وحالتهم مستقرة ويتم عمل الفحوصات اللازمة لهم.