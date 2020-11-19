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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مفتى لبنان وسفيرة فرنسا يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:53 م
الشيخ عبداللطيف
الشيخ عبداللطيف دريان
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أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، وسفيرة فرنسا في بيروت آن جريو، أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة التي تمر بها.

جاء ذلك خلال استقبال مفتي لبنان ظهر اليوم للسفيرة الفرنسية، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع والتحديات التي يواجهها لبنان جراء الأزمات التي يمر بها.

وذكرت دار الفتوى اللبنانية، في بيان لها، أنه جرى التأكيد على ضرورة التفاؤل بإنجاز تشكيل الحكومة رغم الصعاب التي تعتري مسار التأليف الحكومي، واستمرار المساعي الفرنسية لإنجاح مبادرتها للخروج بلبنان من أزماته المتعددة التي أثقلت كاهل المواطنين.

وأشار البيان إلى أهمية التناغم في العمل بين وزراء الحكومة الجديدة الإنقاذية، بعيدا عن النزاعات السياسية، حتى يُمكن إنجاز الإصلاحات التي هي مطلب الرأي العام اللبناني والعربي والدول الصديقة، وجزء لا يتجزأ من برنامج متكامل يستهدف إعادة بناء مستقبل أفضل للبنان.

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