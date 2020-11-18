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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المغرب وروسيا يبحثان الأوضاع في معبر الكركارات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:54 م
وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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أجري وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تناول الأوضاع في معبر الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن مباحثات الجانبين، تناولت العلاقات الروسية المغربية، خاصة في إطار التحضيرات للقاء المشترك الذي سيجمع الطرفين في موسكو في أوائل شهر ديسمبر القادم، وكذا الاجتماع الثامن للجنة الحكومية الروسية المغربية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

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