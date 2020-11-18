6 منتجات تراثية يقدمها معرض جمعية الصعيد السنوى (صور)



تنظم جمعية الصعيد للتربية والتنمية، المعرض السنوي لمنتجات فنانى قرى أخميم وحجازة، اذا يفتتح أبوابه الخميس المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس 13 ديسمبر 2020، بمقر الجمعية فى رمسيس بالقاهرة.



ولهذا نستعرض فى السطور التالية، 6 منتجات تراثية يقدمها معرض "جمعية الصعيد" السنوى. تنظم جمعية الصعيد للتربية والتنمية، المعرض السنوي لمنتجات فنانى قرى أخميم وحجازة، اذا يفتتح أبوابه الخميس المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس 13 ديسمبر 2020، بمقر الجمعية فى رمسيس بالقاهرة.ولهذا نستعرض فى السطور التالية، 6 منتجات تراثية يقدمها معرض "جمعية الصعيد" السنوى.

لوحات فنية:

يقدم المعرض عددا كبيرا من اللوحات الفينة، رسمتها فنانات الجمعية من الصعيد، وقالت الكاتبة لولا لحام، مديرة بجمعية الصعيد، إن أبرز يميز رسومات سيدات أخميم، هو الفن التلقائي، وهو مختلف قليلًا عن الرسم العادى لأنه يتطلب خروج الفنانات من البيت إلى الرحلات لترى مناظر طبيعة مختلفة تخزنها في ذاكرتها حتى تشكل بها لوحاتها للتعبيرعن تلك المناظر الطبيعية.

منسوجات يدوية:

يقدم المعرض عددا كبيرا من المنسوجات اليديوية، التى صنعتها بيدها أيضًا فنانات الصعيد، بأشكال مختلفة من وحى البيئة الريفية والمصرية، كما تتميز المنسوجات بالتطريز التراثي الأصيل.

مَجات تراثية:

يوجد أيضًا فى المعرض عدد كبير من المجات المزينة بلوحات الفن التلقائي لفنانات أخميم، فاذا كنت محب هذا الفن الطبيعي، ولا يمكنك اقتناء لوحة كبيرة الحجم، فلديك خيار "المج" المزين برسومات لوحات سيدات أخميم بشكل مصغر مطبوع على كل "مج".

شيلان مطرزة:

كما يمكنك الاختيار ما بين عدد كبير من الشيلان، المطرزة برسومات تراثية، وبألوان متنوعة وزاهية، صنعتها فنانات أخميم.

حقائب وحافظات جلدية:

بين مجموعة متنوعة من حقائب وحافظات من الجلد، مزينة برسومات فنية من وحى الحياة الريفية، والتراثية، وحقائب من القماش بألوان وتصاميم شبابية ممتزجة بلمسة تراثية، وما يميزها أنها مصنوعة من خامات صديقة للبيئة.