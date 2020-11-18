إعفاء معظم الوافدين إلى كندا من متطلبات الحجر الصحي

كشفت إحصائيات وكالة خدمات الحدود الكندية، الأربعاء، عن أنه تم السماح لأكثر من خمسة ملايين وافد إلى كندا بتخطي متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوما التي تم فرضها عندما أغلقت البلاد حدودها أمام السفر غير الضروري في أواخر شهر مارس.وتظهر البيانات، التي جمعتها وكالة خدمات الحدود الكندية بناء على طلب من هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز"، أن أكثر من 80% من إجمالي عدد الوافدين البالغ 6.5 مليون إلى كندا بين 31 مارس و12 نوفمبر تم إعفاؤهم من الحجر الصحي.وتعفي الحكومة الفيدرالية المسافرين من الحجر الصحي عندما يقدمون خدمات تعتبر "ضرورية". يشمل هؤلاء المستثنون طاقم الطائرات وعمال الاستجابة للطوارئ، وكذلك سائقي الشاحنات الذين يعبرون الحدود عدة مرات.ويمثل سائقو الشاحنات وحدهم ما يقرب من نصف إجمالي عدد مرات الدخول إلى كندا.وحسبت وكالة خدمات الحدود الكندية إجمالي 5.3 مليون مدخل معفي من الحجر الصحي، لكنها قالت إن الرقم مجرد تقدير لأن الحكومة الفيدرالية لم تبدأ في تتبع كل فرد في تلك المجموعة حتى 31 يوليو.