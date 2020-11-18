السبت.. بطريرك الروم الأرثوذكس يبدأ زيارته الرعوية إلى كينيا

يبدأ البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، زيارته الرعوية إلى إيباراشية كينيا السبت 21 نوفمبر الجاري.وقال الأنبا نيقولا في بيان له: إنه سيرافق صاحب الغبطة في جولته الرعوية المتروبوليت جيورجيوس مطران كينيا والوكيل البطريركي في اليونان.وتابع: أنه في 25 نوفمبر سيحتفل البابا ثيودروس بعيد ميلاده السادس والستين في أفريقيا، مع العديد من الأرثوذكس في كينيا.