السبت.. بطريرك الروم الأرثوذكس يبدأ زيارته الرعوية إلى كينيا
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:36 م
مونيكا جرجسطباعة
يبدأ البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، زيارته الرعوية إلى إيباراشية كينيا السبت 21 نوفمبر الجاري.
وقال الأنبا نيقولا في بيان له: إنه سيرافق صاحب الغبطة في جولته الرعوية المتروبوليت جيورجيوس مطران كينيا والوكيل البطريركي في اليونان.
وتابع: أنه في 25 نوفمبر سيحتفل البابا ثيودروس بعيد ميلاده السادس والستين في أفريقيا، مع العديد من الأرثوذكس في كينيا.
وقال الأنبا نيقولا في بيان له: إنه سيرافق صاحب الغبطة في جولته الرعوية المتروبوليت جيورجيوس مطران كينيا والوكيل البطريركي في اليونان.
وتابع: أنه في 25 نوفمبر سيحتفل البابا ثيودروس بعيد ميلاده السادس والستين في أفريقيا، مع العديد من الأرثوذكس في كينيا.