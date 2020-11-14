الإثنين استئناف الدعاية الانتخابية لجولة إعادة «النواب» بـ13 محافظة

تستأنف الاثنين القادم الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية في 13 محافظة، والتي تنتهي 2 ديسمبر مع بدء فترة الصمت الانتخابي.وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غدًا الأحد نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد البت في الطعون على النتائج، وتلقي نتائج الحصر العددي للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الثانية الـ13 وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.ويحق للمرشحين بالمرحلة الثانية عقب إعلان النتيجة الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 3 أيام بحد أقصى 17 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الإعادة، لمدة 10 أيام من 18 وحتى 27 نوفمبر، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.