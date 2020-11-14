بدء فعاليات الإعلان عن أكبر كشف أثري في 2020 بسقارة

انطلقت فعاليات الإعلان عن أكبر كشف أثري بمنطقة سقارة بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وبمشاركة عدد من السفراء الأجانب الذين تم دعوتهم من قبل الوزارة للمشاركة في الحدث.وبدأت وزارة الآثار الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن الكشف الجديد وأعمال الحفر التي جرت والترميم للمومميات الأثرية.وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن منطقة سقارة ثرية وغنية بالآثار، لافتا إلى أنها كنز مليئ وما زال يكشف عن ما في جعبته.وأشار العناني إلى أن هناك استمرار للاكتشافات الأثرية بالمنطقة، مؤكدا أن فرق العمل مستمرة في أعمال الحفائر لاكتشاف المزيد من التوابيت الأثرية، لافتا إلى أن سيكون هناك أحداث قادمة بالمنطقة.