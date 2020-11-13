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اقتصاد

«الغرف التجارية»: خفض الفائدة ينشط حركة الأسواق ويفيد الصناعة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:30 م
فتحي الطحاوي
فتحي الطحاوي
دعاء أبو العزم
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أكد فتحي الطحاوي، عضو الغرف التجارية، على أن قرار تخفيض أسعار القيادة يعد أمرًا جيدًا سوف يساعد في تنشيط الأسواق.

وأضاف الطحاوي، في تصريحات لـ"الدستور" أن ذلك ليس كافيًا، نحن نحتاج مزيدًا من تخفيض سعر الفائدة ومزيدًا من دعم المصانع الناشئة وإزالة العراقيل من أمامها وإعطاء مزيد من التيسيرات للبنوك فى الإقراض والمنح حتى تشارك في التنمية الصناعية.

وأشار عضو الغرف التجارية أن القرار سوف ينشط السوق وسيكون داعمًا للاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على جميع القطاعات وحركة المبيعات.

وأكد أن خفض سعر الفائدة يفيد القطاع الصناعى الصادرات المصرية وحركة التجارة.

الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى قررت في اجتماعهـا، يــوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 8.75٪.

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