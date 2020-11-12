ضبط ربع طن مواد مخدرة قبل ترويجها بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية من استهداف عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وكذا مخدر الآيس (الشابو) وترويجهما على عملائهم، متخذين من دائرتي مركز شرطة القنطرة غرب وقسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بحملة أمنية مكبرة أسفرت عن الآتى:- ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 كيلوجرام، كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلوجرام، مكبس حديد بمشتملاته لإعداد وتدوير مخدر الحشيش، عدد 3 سيارات، مبلغ مالى، عدد 5 هواتف محمولة) بحوزة (عدد 3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات الإسماعيلية والقاهرة والفيوم) حال تواجدهم بمحل إقامة أحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.- ضبط (عدد 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه.بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 22.150.000 – اثنان وعشرين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.