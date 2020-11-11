النيابة العامة تستعين بخبير لتطوير واستكمال أعمالها في مجال التحول الرقمي

في إطار تفعيل «النيابة العامة» استراتيجية التحول الرقمي في أعمالها وجَّه المستشار النائب العام بالاستعانة بالدكتور محمد الجندي -مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والخبير بأمن المعلومات والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة، وكلية القانون بالجامعة البريطانية – كخبير استشاري «للنيابة العامة» فيما تشرف عليه «إدارة النيابات» و«إدارة التحول الرقمي» و«مركز معلومات النيابة العامة» من أعمال في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي في أعمالها.حيث اجتمع المستشار النائب العام اليوم الأربعاء، بالإدارات الثلاث في حضور الخبير، استعرضوا خلاله ما تشرف عليه «النيابة العامة» من أعمال وبرامج في مجال التحول الرقمي، وما تضطلع بتنفيذه في هذا المجال خلال الفترة القادمة، وذلك لإبداء الخبير رأيه الاستشاري فيها ووضع خطة لتحديثها وتطوير أدائها، واستكمال الأعمال التي تضطلع «النيابة العامة» بتنفيذها في هذا المجال خلال الفترة القادمة.