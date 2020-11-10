منة عبدالعزيز «فتاة التيك توك» و«داعش ليبيا».. أبرز المحاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها التخابر مع داعش ليبيا وسناء سيف بنشر أخبار كاذبة عن كورونا، ومحاكمة فتاة «التيك توك» منة عبد العزيز.- محاكمة سناء سيف بنشر أخبار كاذبة عن كوروناتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.وكانت قد قررت النيابة العامة، في وقت سابق بحبس سناء سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.وكانت نيابة أمن الدولة قد أذنت في يونيو الماضي بضبط المتهمة سناء سيف لورود تحريات من قطاع الأمن الوطني باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف ضابط شرطة عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.- محاكمة 11 متهمًا بالتخابر مع «داعش ليبيا»تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 11 متهما في قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.كما شملت الجرائم المنسوبة لهم، اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.- محاكمة متهمين بقضية منه عبد العزيز «فتاة التيك توك»تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين في قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي،والتشهير بها في واقعة اغتصابها.وكانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام" للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.كان النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين، أربعة ذكور وفتاتين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، بالتحايل والإكراه.واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.- محاكمة المتهمين باغتصاب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيليةتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين باغتصاب سيدة أمام زوجها داخل مقابر الإسماعيلية.وشهدت محافظة الإسماعيلية جريمة بشعة داخل مقابر الإسماعيلية جرى فيها اغتصاب زوجة أمام زوجها دون رحمة أو شفقة على أيدى مسجل خطر بمساعدة 3 من أعوانه تحت تهديد الأسلحة البيضاء.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان الإسماعيلية من تاجر كراتين مقيم بدائرة القسم يفيد بتعرض زوجته للاغتصاب أمام عينيه داخل المقابر على يد مسجل خطر بمعاونة 3 من أصدقائه.وأوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.وتوصلت تحريات فريق البحث، أن المجني عليها"ع" 25 عام وزوجها "ك"27 عام يعملان فى تجارة الكرتون والمخلفات عن طريق تجميعها، وأنه يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته إلى مقابر الإسماعيلية للبحث عن تروسيكل ملك الزوج الذي اختفى فجأة في أثناء عملهما فى تجميع المخلفات والكرتون وأثناء بحثهما عن التروسيكل داخل المقابر فوجئوا بـ4 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما.وقام 3 منهم بشل حركة الزوج والتعدي عليه بينما قام المتهم الرابع باغتصاب الزوجة أمام زوجها داخل إحدى المقابر بمقابر الإسماعيلية تحت تهديد السلاح الأبيض.كما توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلِ من: «عبدالكريم. غ» المتهم بالاغتصاب وشهرته «إسلام»، 28 عامًا، مسجل خطر، و«عبدالغفار.ي»، 17 عامًا، «كريم. ا»، 16 عامًا، «احمد. م»، 16 عامًا.تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة.