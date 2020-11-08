ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة عنصرين اجراميين بالأقصر

واصلت الداخلية توجيه ضربات متتالية لمكافحة المخدرات، ونجحت في ضبط 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالأقصر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بقيام عنصرين إجراميين ( عاطل – له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر ) بالإتجار فى المواد المخدرة.وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية مشتركة من إدارة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة المتهم الأول وبحوزتهما 30 قطعة من جوهر الحشيش تزن حوالى 5 كيلو جرام تقريبًا، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والسيارة فى توزيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما.