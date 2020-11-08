ضبط 2360 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل 2360 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.