ضبط 2360 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:12 م
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل 2360 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل 2360 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.