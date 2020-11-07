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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتخابات نواب 2020.. لجان الاقتراع تغلق أبوابها ساعة للراحة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:00 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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أغلقت اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، أبوابها للراحة، في تمام الساعة الثالثة، على أن تعيد فتح أبوابها في تمام الرابعة عصرًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقًا للقانون لا يجوز مد ساعة الراحة، ليتم التوقف عن التصويت عند بدء ساعة الراحة.

وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

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