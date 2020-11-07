انتصار قضائي لترامب فى بنسلفانيا

أصدر قاض في المحكمة العليا الأمريكية، قرارًا بمعالجة بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر، بشكل منفصل في بنسلفانيا، محققًا في ذلك انتصارًا صغيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.فيما لم يستجب القاضي، صاموئيل أليتو، لطلب الجمهوريين بوقف احتساب البطاقات التي يتم وضعها جانبًا بناءً على قراره، كما كان يريد معسكر الجمهوريين الذي لا يمكنه خسارة هذه الولاية الرئيسية لبقاء ترامب في البيت الأبيض، وفقا لوكالة فرانس برس.ولم يكف ترامب عن إدانة بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنها تؤدي إلى عملية تزوير واسعة، دون أن يقدم دليًلا على ذلك.ويسمح قانون الانتخابات في ولاية بنسلفانيا بفرز بطاقات الاقتراع التي ترسل بالبريد حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتصل في غضون ثلاثة أيام بعد الانتخابات.ويأتى قرار القاضي أليتو تأكيدا للأمر الذي أصدرته السلطات المحلية قبل الاقتراع بفرز هذه البطاقات بشكل منفصل، للتمكن من حسمها من المجموع في حال إبطالها.وقدم الطلب الحزب الجمهوري في الولاية الذي رأى أن البطاقات التي تمثل أربعة آلاف صوت، حسب شبكة سي إن إن، ومعظمها لمصلحة بايدن- غير صالحة.وقال الحزب: "نظرا لنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر 2020، قد يحدد التصويت في بنسلفانيا الرئيس المقبل للولايات المتحدة".وأضاف الجمهوريون أنه من غير الواضح ما إذا كانت المناطق الـ67 التابعة للولاية عالجت هذه البطاقات المتأخرة بشكل منفصل.واستبعدت المسئولة الكبيرة عن الانتخابات في الولاية، كاثي بوكفار، في تصريحات صحفية، أن تؤثر تلك البطاقات على النتيجة.ويأتي طلب الجمهوريين، بينما يتصدر بايدن النتائج حتى الآن.والقرار الذي أصدره القاضي صموئيل أليتو تحفظي، بانتظار دراسة الملف من قبل المحكمة العليا بكامل أعضائها ومعظمهم من الجمهوريين.وفي حال قبلت المحكمة القضيّة، فقد تبطل نتائج فرز أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الانتخابات.