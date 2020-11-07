ضبط 46 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بأسيوط وسوهاج

واصلت الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، ونجحت فى ضبط 46 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أربعة عناصر إجرامية بأسيوط وسوهاج، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن ( أسيوط، سوهاج ) جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،200 كيلو جرام – 2دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- مبلغ مالى– 4 هواتف محمولة).. بحوزة (4 عناصر إجرامية) حال وجودهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.ونجحت الجهود في ضبط ( 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام لمخدر الحشيش- عدد 30 قرص مخدر- طبنجة صوت وعدد 5 طلقات لذات العيار- مركبة "توك توك" وتروسيكل "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان- سلاح أبيض – مقص ).. بحوزة ( عنصر إجرامى).. حال تواجده أمام مسكنه بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج.