بايدن: سنكسب السباق الرئاسى ونحصل على 74 مليون صوت

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، صباح السبت، "سنعمل على وضع خطة للتعامل مع فيروس كورونا مع تصاعد عدد الإصابات".وأكد بايدن في كلمة له، أن التقدم في الانتخابات لا يشكل إنجاز المهمة وإنما هي بدايتها.وأعلن أن الفارق بعدد الأصوات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتجاوز الـ 4 ملايين، مضيفًا: "سنكسب السباق الرئاسي وسنحصل على 74 مليون صوت"، وتابع: "الغرض من سياستنا نزع فتيل الأزمات وتوحيد البلاد".