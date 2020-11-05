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سياسي

السفير الصينى بالقاهرة يهنئ أبوشقة بوكالة الشيوخ

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:25 م
السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة لياو لى تشيانج
إسلام نصير
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تلقى بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اتصالًا من السفير الصيني بالقاهرة لياو لى تشيانج للتهنئة بتوليه منصب وكيل أول مجلس الشيوخ.

وناقش رئيس حزب الوفد والسفير الصيني العلاقات المصرية- الصينية، فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإقامته علاقات جيدة مع جميع دول العالم، بما فيها الصين.

ونقل السفير الصيني لرئيس الوفد تحيات الشعب الصينى والحزب الشيوعي الصينى والرئيس الصينى، لتوليه منصب وكيل أول مجلس الشيوخ.

قدم أبوشقة تحياته للشعب الصينى والحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصينى على هذه اللفتة الكريمة التى تدل على عمق العلاقات بين البلدين، ووصولها إلى آفاق أكبر من التعاون، بما يصب فى مصلحة البلدين، ويخدم الشعبين الكريمين.

وأشاد أبوشقة بالعلاقات المصرية الصينية، ووصفها بأنها علاقات تاريخية متينة، بين بلدين من أعرق بلاد العالم، ولكل منها حضارة قديمة عريقة منذ آلاف السنين، بناها الإنسان العبقري فى كل من مصر والصين.

وأوضح أبوشقة أن العلاقات بين مصر والصين تطورت فى جميع المناحى، فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعاون مع جميع دول العالم، من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة، تسود فيها التنمية الاقتصادية والرخاء، ويتمتع فيها الشعب المصرى بسيادة الأمن.

وأثنى رئيس الحزب على التعاون بين الحزبين العريقين فى البلدين، حزب الوفد والحزب الشيوعى الصينى، بما يخدم التنمية الاقتصادية فى البلدين، ويصب فى مصلحة الشعبين المصرى والصينى.

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