ترامب يحسم ألاسكا ويتقدم على بايدن فى نورث كارولينا ويسكونسن وجورجيا

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن، في ولاية ويسكنسن ونورث كارولينا وجورجيا.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، أن ترامب يحسم في ولاية ألاسكا ونيفادا لصالحه بفارق كبير.وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوزه بالانتخابات بمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم أن عملية فرز الأصوات النهائية لم تنته.وأكد ترامب أنه "فاز" في الانتخابات، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات، وقال في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "سنفوز بها (الانتخابات).. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".وتحدث ترامب عن "تزوير"، وأكد أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، مضيفًا "نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع"، وفقا لما ذكرته رويترز.وقال ترامب، دون أن يقدم دليلا، إن "مجموعة بائسة للغاية من الأشخاص" تحاول حرمانه من ملايين الأصوات، وأعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.