اليوم.. مدارس النمسا تلغى الإلزام بالحضور بسبب «الإرهابى الطليق»

أفادت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الثلاثاء، بأن الأطفال غير مطالبين بالذهاب للمدارس الثلاثاء، وذلك عقب الحادث الإرهابي في فيينا.وطالبت الداخلية النمساوية، المواطنين مجددا بتجنب وسط فيينا، لأن واحد على الأقل من المهاجمين لا يزال طليقا، وذلك نقلا عن "العربية" فة نبأ عاجل لها.وأكدت الداخلية النمساوية، أن الهجوم تسبب في مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة عدد بجروح خطيرة في هجوم فيينا، وأنها تجري تعزيز عمليات الفحص والتفتيش على الحدود.يذكر أن عدة مسلحين أطلقوا النار على المارة في عدة مواقع بالعاصمة النمساوية مساء الإثنين، وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بجروح.