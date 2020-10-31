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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «حائط البطولات» بنادى سينما أوبرا الإسكندرية (صور)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:33 م
عرض حائط البطولات
عرض حائط البطولات
حسن أمين
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وسط حضور جماهيري كبير أقيمت احتفالية خاصة بذكرى انتصارات أكتوبر، قام بتنظيمها المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

جاء ذلك بحضور السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، والفنان القدير أحمد بدير، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، تمت خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور.

خلال الفعاليات، تم عرض فيلم حائط البطولات من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون (قطاع الإنتاج) ونفذته شركة سفنكس فيلم وبدأ الإنتاج فيه عام 1997. يتناول فيلم حائط البطولات روح البطولة والفداء والتضحية لقوات الدفاع الجوى ودورها فى صد الهجمات الجوية لطيران العدو خلال فترة ما بعد نكسة 1967 وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة، كما يجسد العمل بعض الجوانب الاجتماعية للقوات المسلحة ومدى تحملهم من أجل الوطن فى ملحمة عسكرية ووطنية أبهرت العالم.

الفيلم تأليف إبراهيم رشاد، وإخراج محمد راضي، وبطولة محمود يس، فاروق الفيشاوي، أحمد بدير، خالد النبوى، حنان ترك، مصطفى شعبان، ندى بسيونى، سميرة محسن، واختتمت الفعاليات بفقرة غنائية للفنان محمد الخولي أنشد خلالها مجموعة من الأغاني الوطنية.

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