الرئيس التونسي يؤكد ضرورة إيجاد حلول اقتصادية تخرج بالبلاد من الوضع الراهن

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة إيجاد حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية والمالية المطروحة، مشددًا على عدم الاكتفاء بحلول وقتية قد تمثل حلًا لمدة قصيرة؛ ولكن آثارها على المدى المتوسط والبعيد تكون وخيمة.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية التونسية، مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج، مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا المطروحة في تونس على المستويين الاقتصادي والمالي، كما تم النظر في العلاقات التي تربط البلاد مع عدد من المؤسسات المالية.ودعا الرئيس التونسي إلى ضرورة التوفق لإيجاد حلول تخرج بالبلاد من الوضع الراهن، مذكرًا في هذا الصدد، بجملة من المحطات التاريخية التي عرفتها تونس في السابق وبعدد من التجارب المقارنة.