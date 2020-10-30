الشرطة الفرنسية تحبط عملا إجراميا جديدا فى باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن سيطرتها على رجل هدد أفرادها بسلاح أبيض في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكرت فضائية العربية.وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية أنه لا توجد إصابات في حادثة باريس.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد اجتماعا أمنيا طارئا رفيع المستوى، اليوم الجمعة؛ لبحث تداعيات حادث الطعن الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص طعنا في إحدى كنائس مدينة "نيس".واعتبر وزير الداخلية الفرنسي أن بلاده "في حالة حرب مع أيديولوجية الإسلاميين المتشددين".فيما أعلنت مدينة "نيس"، اليوم الجمعة، الحداد على أرواح الضحايا، كما أقيم نصب تذكاري مؤقت خارج كاتدرائية نوتردام في باريس، حيث وضع الناس أكاليل الزهور وأضاءوا الشموع على أرواح الضحايا.