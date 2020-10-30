إطلالة جريئة لبوسي شلبي في ختام مهرجان الجونة

كشفت الإعلامية ومقدمة البرامج بوسي شلبي عن شكل الفستان الذي ستحضر به فعاليات حفل الختام لمهرجان الجونة في دورته الرابعة.ونشرت الإعلامية صورًا لها عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، حيث ارتدت فستانا أزرق طويلا يشبه فساتين أميرات ديزني، مفتوح الصدر والظهر.ووصف المتابعون للإعلامية الفستان بالأجرأ لها، فيما أشاد البعض بالإطلالة التى وصفها البعض بإطلالة «سندريلا».وتعد بوسي شلبي من أكثر الإعلاميات المهتمات بمهرجان الجونة، حيث اللقاءت الفنية للكثير من النجوم والتصريحات الخاصة.