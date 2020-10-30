الأوقاف تقرر إعفاء مدير مديرية القاهرة وإمام الحسين

قررت وزارة الأوقاف إعفاء طارق عبدالوهاب من منصبه كمدير لمديرية أوقاف القاهرة، كما قررت إعفاء الشيخ محمد إبراهيم، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وذلك بعد ارتكابهم عدة مخالفات.وأكدت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح بوجود متاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في أي مخالفات، لذا تأتي قراراتها حفاظا على حرمة بيوت الله وصورة الإمام.