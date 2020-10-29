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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:18 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي الدوما "ليونيد سلوتسكي"، للتشاور حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن وكذا تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل، وذلك استمرارًا لمحطات زيارته الحالية إلى موسكو.

وأشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الجانبين أكدا خلال المقابلة على العلاقات الخاصة التي تربط مصر بروسيا، والحرص المُتبادل على تطويرها في شتى المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستراتيجية، وبما يحقق المصلحة المُشتركة لكلتا الدولتيّن.

وذكر حافظ أن الوزير شكري استعرض أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والسياسات التي تم تطبيقها لمواجهة الآثار السلبية لجائحة "كورونا"، وفرص الاستثمار في القطاعات المصرية المختلفة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمات في المنطقة، ومنها الوضع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وكذا التطورات الخاصة بعملية السلام.

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