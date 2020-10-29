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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البريدى العالمى يؤجل مؤتمره العام إلى أغسطس بسبب كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:43 م
الاتحاد البريدي العالمي
الاتحاد البريدي العالمي
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أعلن الاتحاد البريدي العالمي تأجيل مؤتمره العام السابع والعشرين إلى شهر أغسطس من العام القادم 2021 في أبيدجان بكوت ديفوار، بسبب انتشار وباء كورونا.

وأشار رئيس الاتحاد بشار حسي- فى بيان صحفي في جنيف، اليوم الخميس- إلى أن الوباء خلق ظروفًا استثنائية لجميع المنظمات الدولية، مما تسبب في تأجيل العديد من المؤتمرات، موضحًا أن قرار التأجيل اتخذ في اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة والهيئة المشرفة على عمل الاتحاد عقد في مقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية برن، وشارك فيه ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الإدارة (41 عضوًا).

ولفت البيان إلى أنه وفقًا للتقدم المحرز الفترة المقبلة على صعيد السيطرة على وباء كورونا، سيقرر المجلس عقد المؤتمر العام في التاريخ المتفق عليه في كوت ديفوار أو سيتم نقله إلى سويسرا.

ويعد الاتحاد البريدي العالمي ثاني أقدم منظمة دولية في العالم، ويضم في عضويته 192 دولة، وهو المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، وأصبح منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في 1 يوليو 1948.

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