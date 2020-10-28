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منوعات

صعود جبل الجلالة.. إرادة ياسين تصنع المستحيل فى 3 ساعات (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:55 م
ياسين
ياسين
أحمد القاضي
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لن يتمكن من فعلها، سيكون الأمر صعبًا ومرهقًا للغاية، لن يستجب للتدريبات البدنية والنفسية، الموضوع مستحيل، كلمات صالت وجالت في عقول أصحاب مبادرة صعود جبل الجلالة بالدراجة، ليس لأن الأمر صعب، ولكن لأن ياسين سيخوض السباق.

ياسين أو سينا كما يحب أن يناديه أصدقاؤه، هو أحد أصحاب الهمم ينتمي لعائلة متلازمة داون، قطع مسافة 40 كم بالدراجة ليصعد جبل الجلالة في وقت قياسي وهو 3 ساعات فقط، وتفوق على جميع المتسابقين المحترفين في عالم سباقات الدراجات.

حقق ياسين هذا الإنجاز ليكون الأول من أصحاب الهمم من يفعل ذلك، واحتاج الأمر منه التدريب لمدة 3 أشهر قبل صعود الجبل، ولم يصدق المدرب البدني كيف استجاب عقل ياسين للتدريبات والتزم بها وكأنه أحد أشهر محترفي قيادة الدراجات.

لم يصدق مدربوه ما رأوه بأعينهم، إنجاز حققه ياسين ليؤكد أنه لا فرق يذكر بين أي شخص سليم معافى وبين من اختاره الله ليكون من أصحاب الإرادة والهمة، فتفوق على الجميع وحقق الهدف دون أي استراحة أو توقف لالتقاط الأنفاس، وفي 3 ساعات صنع سينا المستحيل وصعد الجبل.

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