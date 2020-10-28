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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدة ترويج الدعارة على «فيسبوك» بالإسكندرية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:38 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
مريم جبل- عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الآداب، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط إحدى السيدات بتهمة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.

أكدت التحريات قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإلكترونية وعرض صور فتيات ونشر بعض العبارات تبدى خلالها الاستعداد لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية وتبين أنها بدون عمل.

وبمواجهتها أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن الطريق الموقع المشار إليه، وأضافت بإنشائها للصفحة لذات الغرض.

كما تم ضبط هاتف محمول بحوزتها، بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطها الآثم.

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