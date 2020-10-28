رئيس جنوب إفريقيا يعزل نفسه ذاتيًا بعد مخالطة لمصاب كورونا

أقدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على عزل نفسه بعد اتصاله بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الجنوب إفريقية، اليوم الأربعاء، بأن رامافوزا بدأ فترة الحجر الصحي الذاتي بعد النتيجة الإيجابية لفحوص كشف الإصابة بكورونا التي أجريت لضيف في مأدبة عشاء حضرها الرئيس يوم السبت الماضي.وأوضحت الرئاسة أن 35 ضيفًا حضروا الفعالية في أحد فنادق جوهانسبرج، التي التزمت بصرامة ببروتوكولات مكافحة كورونا والتوجيهات الخاصة بالفحص والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، وفقًا للشرق الأوسط.وأضاف البيان أن رامافوزا لم تظهر عليه أي أعراض وسيتم فحصه إذا ظهرت أي أعراض، وفقًا للنصائح الصحية.وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس سوف يؤدي مهامه عن بعد وسوف يراعي الإرشادات التي تنطبق على الحجر الصحي الذاتي.يذكر أن جنوب إفريقيا سجلت حتى الآن 717 ألفًا و851 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 19 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.