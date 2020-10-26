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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إحصائية رسمية: مصر السادسة عالميًا فى الحرائق

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:49 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تأتى فى المرتبة السادسة عالميًا والأولى عربيًا من حيث عدد حوادث الحريق خلال عام 2019، بعدد 45.6 ألف حادث.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بعدد 1.3 مليون حادث، وفرنسا 306.6 ألف حادث، بريطانيا 199.8 ألف حادث، روسيا 132.8 ألف حادث، أوكرانيا 84 ألف حادث.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن العدد الأكبر من حوادث الحريق يقع فى أرض فضاء وقمامة ومخلفات بواقع 23.643 ألف حادث، يليها مبانى سكنية بعدد 15.679 ألف حادث، ثم المخازن والمحلات بعدد 3063 حادث، محولات وأعمدة وأبراج ضغط عالى 2649 حادث، وسائل مواصلات 2138 حادث، بينما تذيل القائمة منشآت شرطية 28 حادث، منشآت سياحية 65 حادث، منشآت بترولية 125 حادث، منشآت تعليمية بعدد 209 حوادث حريق، منشآت حكومية 622 حادث.

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