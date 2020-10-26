باباجان لأردوغان: عمال البقالة يمكنهم إدارة البلاد أفضل منك

قال علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، اليوم الاثنين، إن عمال البقالة في تركيا يمكنهم إدارة البلاد أفضل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وخاطب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، أردوغان وحكومته، خلال ظهوره على قناة "قرار تي في" التركية، قائلا: "إن الحكومة لو تدربت في محل بقالة لمدة شهرين لما ارتكبت تلك الأخطاء الاقتصادية الجسيمة".وأشار "باباجان" إلى الأعمال التي أدت إلى انهيار الاقتصاد التركي، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، وديون الدولة التي زادت إلى 1.9 تريليون ليرة تركية، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، مضيفا: لا تنظر الحكومة إلى أسعار الصرف، إلا أن كل شيء يتعلق بالعملة وسعر الصرف، التي تؤثر زيادتها بشكل مباشر على السوق وتتسبب في غلاء تكلفة معيشة المواطن.كما انتقد سياسات البنك المركزي التركي المتبعة لإنقاذ الليرة من الانهيار، قائلا: "يحاولون التحكم في الأسعار من خلال زيادة الفائدة، لكن بالطبع نهاية خططهم سيئة".وشن باباجان هجومًا على طريقة الإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، وقال:"اختفى التفاهم الاستشاري تمامًا، مع تجاهل القواعد، وتصفية المؤسسات، لدينا نهج إدارة غير منظم، إننا أمام إدارة تتجاهل حتى الدستور، وكلها علامات على سوء الإدارة".