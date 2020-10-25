إطلالات نجوم «بـ 100 وش» تشعل مهرجان الجونة

- آسر ياسين



- دنيا ماهر



- إسلام إبراهيم



-زينب غريب



- مصطفى درويش



- حسن أبو الروس



- علا رشدي



تصدرت إطلالات عصابة مسلسل "بـ100 وش" تريند كافة مواقع التواصل الاجتماعي لما لهم من شعبية بعد عرض المسلسل رمضان الماضي، وتفاعل الجمهور معه بشكل إيجابي مطالبين المخرجة كاملة أبو ذكرى بجزء تاني رمضان المقبل، ولكن كان رأيها أن تصوره كفيلم، وبالتزامن مع دورة مهرجان الجونة الرابعة والتى تُقام حاليًا من الفترة 23 أكتوبر إلى 31 أكتوبر نرصد إطلالات أبرز أبطال المسلسل.أثارت إطلالة آسر ياسين الجدل في افتتاح مهرجان الجونة حيث ظهر هو وعائلته فهذه هي أول مرة يصطحب فيها أولاده، وقال الفنان عن هذا " أريد أن تكون ذكرى لطيفة لأولادي"، وظهر آسر ياسين بدلة باللون الأسود مع ببيون بنفس اللون مع اختيار القميص الأبيض، أما زوجته فارتدت الفستان الأسود المكشوف من ناحية الخصر مما أبرز رشاقتها واعتمدت على تسريحة شعر منسدلة على الكتف.أما نجلاء أو دنيا ماهر فظهرت خلال افتتاح مهرجان الجونة بفستان أحمر من الساتان "وان شولدر"، مع الشعر الليس الأسود وماكياج هادىء للغاية.و اشتهرت دنيا بتقديمها العديد من الأدوار، ولكن يأتي دورها في المسلسل الأبرز جملتها الشهيرة " لا حبيب ولا غريب ولا قريب" لتلفت إليها الأنظار خلال افتتاح مهرجان الجونة.أما حماده وهي شخصية " إسلام إبراهيم" بالمسلسل ايضًا كان له إطلالة مميزة، حيث ارتدى بدلة سوداء بها ستراسات ذهبية من عند الياقة ونسق معها ببيون أسود مع قميص أبيض.صاحبة شخصية رضوي وصفها الجمهور أنها تنافس لقب الأكثر جرأة خلال ظهورها بأول وثاني يوم بمهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بيوم الافتتاح بفستان موف من خامة السلوفان غير المهندم مع تسريحة شعر غريبة.أما إطلالة اليوم التاني فكانت بنطلون شفاف فاتح اللون، مع جاكيت أسود متوسط الطول مع الاعتماد على ماكياج بسيط وشعر كيرلي.خطف الأنظار إليه عقب ظهوره على السجادة الحمراء، وظهر ببدلة من اللون "العنابي الغامق".شيكالاستا الذي أحدث جدل بظهوره بشكل مختلف على السجادة الحمراء، حيث ظهر بارتداء بدلة ملونة بألوان زاهية.دائمًا ما تكون لها اطلالة مميزة هي وزوجها على "الريد كاربت"، والتي أطلت علينا هي وزوجها احمد داود بإطلالة مميزة خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.و ظهرت علا ببدلة صفراء تحمل "استراس" ذهبي، مع شنطة بيضاء وارتدى زوجها الفنان أحمد داود بدلة رمادية اللون، وفي اليوم التالي ارتدت فستان طويل كاب من اللون المستردة يتميز بفتحة ساق طويلة مع الشعر الكيرلي.