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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضغط وسكر.. «صوت واطمن على صحتك» بلجان النواب في أسوان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
جريدة الدستور
أسوان: إسراء توفيق
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توافد العديد من المواطنين لقياس ضغط الدم والسكر، للاطمئنان على صحتهم بعد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب 2020 بمقر لجنة مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية المشتركة بأسوان، مقار اللجان الانتخابية، صباح اليوم السبت، لدى التابعين للمبادرة الرئاسية للكشف على الأمراض المتوطنة والمزمنة.

وقال محمد سعيد محمد، مدخل بيانات بالإدارة الصحية بأسوان، إنهم متواجدين داخل اللجان بالتزامن مع موعد فتحها، وتم قياس ضغط الدم والسكر لما يقرب من 25 مواطن بعد الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأوضح لـ'' الدستور''، أنه يتم كتابة بطاقة علاجية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية 0‪حتى يتم من خلالها تحويل المواطنين الذين يعانون من مرض ضغط الدم أو السكر المراكز المتخصصة لصرف العلاج لهم.

وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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