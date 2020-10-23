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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين لـ أردوغان: «سياساتك العثمانية لا تخيفنا»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:46 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مصالح بلاده في القرم محمية من أي أطماع تركية أو تحركات تخص الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن توسيع النفوذ التركي لحدود الإمبراطورية العثمانية السابقة.

وطالب بوتين خلال جلسة ضمن فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار، بتوجيه السؤال الخاص بإعادة نفوذ الدولة العثمانية إلى أردوغان نفسه، قائلا "لسنا في موقف يدعونا للخوف من أي شيء".

ولم يعطى بوتين أهمية أي تحرك تركي في القرم مقللا من تأثير ذلك التحرك، قائلا "أما بخصوص أي مساع بشأن القرم، فأنا لست على علم بها وهذا لا يهمني لأن مصالح روسيا محمية بشكل قوي، ولا داعي للشك في ذلك"، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وتعتبر تركيا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، أمرا غير قانوني، رغم أنه جرى عقب استفتاء أجري في شبه الجزيرة، بتاريخ 16 مارس 2014.

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