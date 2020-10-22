منظور: لقاء وزيرة التجارة مع وفد الخارجية الأمريكية يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن المباحثات التي عقدتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة تستهدف زيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع عمق العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة.أضاف منظور، في بيان أن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر في مصر، بينما تعد مصر أكبر مُتلقي للاستثمار الأمريكي في أفريقيا والثانية بالشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأمريكية في مصر 17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة، كما ارتفع حجم استثمارات الولايات المتحدة في مصر بنسبة 22.5%، لتصل إلى 2244.4 مليون دولار عام 20172018 مقارنة بـ 1832.9 مليون دولار 2016 2017، مُؤكدًا أن هناك تطور ملموس في مستوى العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 8 مليارات و618 مليون دولار، مُتوقعًا زيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة.وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ نحو 21.8 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن كافة مؤسسات الدولة المصرية تقوم بإزالة العراقيل أمام حركة الاستثمار في مصر لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية لنهضة البلاد، وبما يخدم مصلحة المُستثمرين بما يتناسب مع احتياجات الدولة.