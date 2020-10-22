السودان والعراق يبحثان تعزيز التعاون الثقافى والسياسى بين البلدين

أكد وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمرالدين، والقائم بأعمال سفارة العراق في السودان سلمى قدوري جابر، ضرورة تعزيز التعاون الثقافي والسياسي بين البلدين.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن قمرالدين، استقبل اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة العراق في السودان.وقدمّت القائم بالأعمال التهاني للحكومة والشعب السوداني بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، واقتراب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن دعم العراق الكامل للشعب السوداني، وأمانيها بأن يسود الأمن والاستقرار ربوع السودان.من جانبه، عبر وزير الخارجية السوداني عن كامل شكره وتقديره للعراق حكومةً وشعبًا على الجسر الجوي الذي تمّ تسييره لتقديم الإعانات اللازمة للمواطنين السودانيين المتضررين من السيول، مؤكدًا أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين.