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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
خالد الحسن
خالد الحسن
نضال ممدوح
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في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم٬ تحت عنوان «الثقافة بين إيديك»٬ يحل الشاعر العراقي خالد الحسن٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج «كل يوم شاعر»٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث «أونلاين» عبر صفحة المجلس الرسمية بـ«يوتيوب»٬ ومن المقرر أن يقرأ «الحسن» قصيدة شعرية بعنوان: «ما قاله النعناع».

يشار إلي أن خالد الحسن كان قد فاز بجائزة مفدي زكريا العربية للشعر الفصيح لموسم 2018 ــ 2019 عن قصيدته «آخر ما دونته الشجرة»، كما فاز بجوائز: «جائزة أفضل قصيدة عربية في مهرجان قابس الثقافي تونس 2015، جائزة معين بسيسو للشعر العربي 2016، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عربية منشورة في آخر عامين الكويت 2018».

عضو اتحاد العام للأُدباء والكتّابِ في العراق٬ شارك في ورشة الإبداع في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة٬ وفي تحكيم عدد من الجوائز الشعرية العراقية الشبابية، وله ديوان مطبوع بعنوان «ملامح الظل الهارب» عن جائزة الشارقة للإبداع العربي 2013.

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