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سياسي

تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:28 م
اجتماع اللجنة الوطنية
اجتماع اللجنة الوطنية
كريمة ألو السيد - السيد السعدني
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عقدت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم ووجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

واستعرضت اللجنة توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وتحققت من توافر مساحات الأراضي القابلة للزراعة والوحدات السكنية والمبالغ المالية المزمع صرفها للمستحقين للتعويض ممن سيتقدمون بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

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